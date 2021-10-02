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عاجل.. توخيل يعلن تشكيلة تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون وسط مفاجأت نارية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:11 م
تشيلسي
تشيلسي
علي نبوي
أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ساوثهامتون في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تشيلسي يتطلع لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم لتعويض خسارته في الجولة الماضية على يد ضيفه مانشستر سيتي.

تشكيل تشيلسي ضم كلًا من :-

حراسة المرمى : ميندي

الدفاع : شالووبا - تياغو سيلفا - روديغير - أزبلكويتا

الوسط : لوفوتس شيك - كوفاسيتش - تشيلويل - هودسون أودي

الهجوم : روميلو لوكاكو - فيرنر.

الكلمات المفتاحية

توخيل تشيلسي الدوري الانجليزي

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