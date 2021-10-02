إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في الدوري الأنجليزي

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على إيفرتون وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي.





مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون





البداية كانت مع أنتوني مارسيال الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والأربعين قبل أن ينجح أندروس تاونسيد في إدراك هدف التعادل عند حلول الدقيقة الخامسة والستين.





بهذا التعادل رفع المان يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة عشر وهو نفس الرصيد الذي بات في جعبه فريق نادي إيفرتون.



