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بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعي وفاة الأب سمعان صبحي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:32 م
الأب سمعان صبحى
الأب سمعان صبحى
ماريان عيد
نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ورءيس مجلس الأساقفة بمصر وفاة الأب سمعان صبحى وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيان جاء فيه:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة الأب سمعان صبحي، راعي كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالزقازيق، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، كما نقدم التعازي لصاحب النّيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الإيبارشية، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقل، والإيبارشية، والكنيسة الصبر والرجاء".

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السيره الأب سمعان صبحى

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