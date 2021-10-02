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غزل المحلة يعلن التعاقد مع باولن فوافى وحميد ماو

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:30 م
باون فوافي
باون فوافي
محمد أيمن

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة ضم الثنائي حميد ماو وباولن فوافي لتدعيم صفوف الفلاحين خلال الموسم القادم.

غزل المحلة يضم صفقتين جديدتين

وصرح محمود شرف المنسق الإعلامي لنادي غزل المحلة أن لجنة التعاقدات بالفريق تمكنت من ضم الكثير من الصفقات الهامة لتدعيم الصفوف قبل إنطلاقة الموسم الجديد.

ويأتي ضم حميد ماو بعد رحلة إحتراف إمتدت بين فرق الدولي المصري والتي أنهاها مع فريق نادي الإنتاج الحربي فيما سبق وأن لعب فوافي في مصر المقاصة منذ العام 2016 قبل أن يقرر الرحيل خلال الموسم الجاري.

الكلمات المفتاحية

غزل المحلة حميد ماو باولن فوافي الدوري المصري

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