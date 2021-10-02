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استقلال القضاء وتطوير المنظومة.. رسائل السيسي في احتفالية يوم القضاء المصري

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:36 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عوده
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم البت، في احتفالية يوم القضاء المصري، التي نظمتها وزارة العدل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس السيسي بتحديد يوم للقضاء المصري يكون في الأول من أكتوبر من كل عام.

وخلال الاحتفالية، وجه السيسي، التحية والتقدير والاحترام للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وقال: إن منصور "شارك وساهم وقاد الدولة المصرية في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر، وهذا كان محل تقدير واحترام من الشعب المصري عامة، ومني أنا خاصة احترامًا وإجلالا وتقديرًا لمكانته".

وتضمنت كلمة الرئيس، خلال الاحتفالية، رسائل عدة، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:

- التحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة دليل على اكتمال حقوقها الدستورية في هذا المجال.

- مؤسسة القضاء إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلام والطمأنينة.

- وجهنا الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

- تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية لبناء دولة القانون.

- الدستور كفل الاستقلال للسلطة القضائية، لضمان صدور الأحكام وفقأ لقواعد الإنصاف.

- تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

- الميراث القضائي زاخر بالسمعة الطيبة، وحافل بالأعمال المشهودة.

- يجب أن يكون مسلك أعضاء الجهات والهيئات القضائية قدوة لغيرهم، وأداؤهم كاشفا عن قدرتهم، وحكمهم فارقا بين الحكم والظلم.

- تضحية رجال القضاء بجانب أشقائهم في القوات المسلحة والشرطة وسائر المؤسسات هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.

- المرحلة الحالية تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمون لتحيا مصر دائمًا في عزة وسلامة وأمان.

- شرفت بأن يكون شقيقي ضمن أعضاء الهيئات القضائية، وتعلمت منه الدور والمكانة والمسار الذي تطلبه العدالة في مصر.

- منذ توليت المسئولية كان احترام القضاء واحترام استقلال وعدم التدخل في شئونه، استكمال لمسار وفهم اعتدت عليه.

- عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية لا يستطيع أن أحيد عنها.

- لا ألتقي رجال القضاء سوى في حلف اليمين أو المناسبات الرسمية.

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