صلاح يستهدف شباك مانشستر سيتي للإنفراد بصدارة هدافي الدوري الأنجليزي

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي دك شباك فريق نادي مانشستر سيتي في المواجهة التي تجمع بينهما يوم غدًأ لحساب لقاءات الجولة السابعة من البريميرليج.





صلاح يستهدف مواصلة التألق وتسجيل الأهداف في شباك السيتي





وقبل المباراة يحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد خمسة أهداف مناصفة مع الثنائي جيمي فاردي وميشيل أنطونيو ويسعى إلى أن تكون شباك مانشستر سيتي بوابته للإنفراد بالصدارة وحيدًا.





ويأتي ترتيب الهدافين قبل تلك المواجهة على النحو التالي :-





محمد صلاح لاعب ليفربول 5 أهداف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 5 أهداف

ميشيل أنطونيو لاعب ويست هام 5 أهداف

برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 4 أهداف

نيل ماوباي لاعب برايتون 4 أهداف

إسماعيلا سار لاعب واتفورد 4 أهداف

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 3 أهداف

روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي 3 أهداف