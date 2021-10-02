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رئيس "سياحة النواب" تكشف أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:41 م
النائبة نورا علي
النائبة نورا علي
عبداللطيف هيبة
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن هناك عدة أولويات للجنة خلال دور الانعقاد القادم، أهمها إزالة معوقات تدفق السياحة وسن القوانين والتشريعات الحاكمة للقطاع، وبالطبع يأتي في المقدمة منها قانون انتخابات الغرف السياحية حتى تكون هناك مجالس منتخبة تدير الغرف السياحية وشئون أعضائها، فاللجنة تدرك جيدًا أهمية هذا الملف.


وأوضحت "علي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن أوضاع العمالة في القطاع السياحي عقب توقف الرحلات جاءت بسبب أزمة كورونا، حيث كان الموضوع الأكثر أهمية خلال الفترة الماضية، لأن هناك بيوت مفتوحة مهدده بالغلق.

وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أنه كان من الضروري البحث عن حلول عاجلة ترضي أطراف منظومة العمل، فطالبنا بتسهيلات بنكية للمستثمرين ووقف تحصيل الرسوم والضرائب حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمالة.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنه السياحه انتخابات الغرف السياحيه الفجر السياحه

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