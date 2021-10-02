Advertisements

ضرورة خروج القوات الأجنبية.. تفاصيل لقاء شكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 03:38 م
لقاء شكري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي
لقاء شكري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي
عبد الله الميهي
اجتماع هام شهده مقر وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، بين السفير سامح شكري وزير الخارجية وبين عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والوفد المُرافق له، حيث تم التأكيد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة
وفي البداية، جدد الوزير شكري اللقاء دعم مصر الكامل للجارة الشقيقة ليبيا كدولة مُستقلة وذات سيادة على كامل ترابها الوطني، منوهًا بتوجيهات القيادة السياسية بتسخير كل الإمكانات المصرية لمُساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، وما يقتضيه ذلك من تنسيق الجهود في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، أو عبر البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من قوة دفع حالية، إضافة إلى تواتر الزيارات الراهنة بين الجانبين في ضوء ما يُوليانه من اهتمام مُشترك بالدفع قُدمًا بتلك العلاقات على مُختلف مستوياتها.

ووفقًا للسفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن الوزير شكري أكد على دعم مصر للخُطى الثابتة التي تشهدها ليبيا للوفاء بخارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُقرر، باعتبارها خُطوة مفصلية نحو تحقيق الاستقرار المنشود في مسيرة ليبيا لمستقبل أفضل، مُشيدًا في هذا الصدد بجهود مجلس النواب الليبي التي أفضت إلى إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، واضطلاعه بمسئولياته لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية بالتنسيق مع الأطراف الليبية المعنية.

القوات الأجنبية تؤثر على أمن الجوار
وأضاف "حافظ"، أن وزير الخارجية قد أكدَّ خلال اللقاء على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية، بالإضافة إلى المُقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، والتي تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، فضلًا عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا؛ وضرورة توفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة 5+5 في مهمة إخراج جميع أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا.

ومن جانبه، أعرب عبد الله اللافي عن تقدير بلاده واعتزازها بدور مصر الداعم لليبيا ولجهود تثبيت الاستقرار فيها، مُثنيًا على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقًا مما يجمعهما من أواصر تاريخية وشعبية مُمتدة، وتطلع الليبيين إلى استمرار الدور المصري في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا في ضوء الخبرات المصرية العريضة في هذا الشأن، وما تم توقيعه من اتفاقات على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المُشتركة الشهر الماضي.

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا سامح شكري بوابة الفجر المجلس الرئاسي الليبي الفجر

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ ساعتين

عاجل| القبض على قاتل عروس القليوبية.. مفاجآت كارثية حول هوية المتهم

منذ أقل من ساعتين

٣ مرشحين في الساعات الأولى من فتح باب الترشح للانتخابات

منذ ساعة و نصف

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 15 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ يوم

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

02:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements