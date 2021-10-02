رئيس "رياضة النواب" يكشف لـ"الفجر" أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني

قانون الرياضة

وأكد أن من أهم هذه القوانين "قانون الرياضة" والذي يأتي ضمن أهم مشروعات القوانين التي سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة.

تعديلات قانون الرياضة

وأوضح "حسين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن تعديلات قانون الرياضة ستتضمن الحديث عن باب الاستثمار، ومركز التسوية والتحكيم، واختصاصات اللجنة الأولمبية، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأن ناقشت إجراء تعديلات على مشروع القانون خلال دور الانعقاد الأول للمجلس.



وأشار رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان، إلى أن اللجنة تنتظر إرسال القانون من الحكومة إلى اللجنة مرة أخرى لمناقشة تلك التعديلات، مؤكدًا أن القانون يساهم في تحسين المستوى الرياضي في مصر

كشف النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أبرز القوانين التي سيتم طرحها للمناقشة على طاولة اجتماعات اللجنة تزامنا مع بدء دور الانعقاد الثاني للبرلمان.