جامعة الإسكندرية تشهد انطلاق فاعليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية (صور)

شهد الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، انطلاق المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذى تعقد فعالياته بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ بمشاركة ٢٨ جامعة مصرية، من بينهم جامعة الإسكندرية، وذلك فى الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر.



وصرح الدكتور وائل نبيل، أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في المجال الرياضي، ويساهم في تكوين شخصية الطالب. مشيرآ أن جامعة الإسكندرية تستعد لأقامة بطولات، ودورات فى الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، الثقافية، والرياضية، والاجتماعية، والدينية، خلال الفترة القادمة.



وأضاف أن المهرجان سوف يلتقى فيه الطلاب المصريين من جميع أنحاء الجمهورية في منافسات قوية، تسهم في مد جسور الحوار الفكري والثقافى بين طلاب المجتمع المصرى، مؤكدآ على ضرورة إقامة مثل تلك الفاعليات التى تذيد من لياقة أبنائنا وبناتنا الطلاب في ظل الحملة القومية التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة السمنة والوزن الزائد.، وقد شهد المهرجان طابور عرض لطلاب جامعة الإسكندرية بالإضافة للجامعات المشاركة في المهرجان.



وجدير بالذكر أن المهرجان يشمل عدة أنشطة، ومسابقات منها "خماسي كرة القدم، وتنس الطاولة، وكرة السرعة، ودراتس، وألعاب ترويحية مفتوحة"، وسوف يتم تقديم "جوائز عينية، ودروع، وشهادات تقدير" للفائزين والمشاركين.