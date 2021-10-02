"قوى عاملة النواب" تكشف لـ"الفجر" أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني





قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يُعد ضمن مشروعات القوانين التي تضعها اللجنة في أولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني، خاصةً وأنه يهم قطاع كبير من المواطنين العاملين.

قانون العمل

وأكد "يحيى" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل يهتم به الرئيس السيسي اهتماما بالغ،ا وهو من أهم القوانين التي ستناقشها اللجنة لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويحقق الصالح العام للجميع، مما يؤدي إلى استقرار المؤسسات، وتشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمارات

القانون ينص على إنشاء المجلس الأعلى للحوار

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القانون ينص على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.



وتابع: "كما أنه يحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة".