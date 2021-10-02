شركة استادات تنتهى من عمليات صيانة وتطوير 7 ملاعب وإعادتها للحياة من جديد.. صور













فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 وأهمية النهوض بالرياضة لرفع اسم مصر فى كافة المنافسات الرياضية الدولية، تبذل شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية، جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الرياضية وصيانة الملاعب والمنشآت الرياضية الخاضعة لإدارتها.





وانطلاقا من ذلك، يدأت شركة استادات الوطنية فى تنفيذ خطة صيانة وتطوير 15 ملعبًا على مستوى الجمهورية، وهى الإسماعيلية واستاد المصرى ببورسعيد، وشبين الكوم، والشرقية، ودمنهور، والمنصورة، وبنها، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، ودمياط، والفيوم، وسوهاج، والاسكندرية، والسويس، بهدف إعادة الحياة لها ورفع كفاءتها وجعلها بمواصفات فنية لائقة، لإستضافة المباريات والتدريبات وتحقيق الأمان الكامل للجماهير.





وأولت شركة استادات الوطنية اهتمامًا بصيانة ملاعب فرق دورى الدرجة الثانية وتطويرها جزئيا، بعد سنوات طويلة من الإهمال، ففى استاد أسوان قامت شركة استادات بعمليات صيانة للملعب على أعلى مستوى لرفع كفاءته شملت إصلاح أرضية الملعب لإستضافة مباريات وتدريبات فريق أسوان لكرة القدم، وإعادة بناء المدرجات والمقصورة الرئيسية بشكل حضارى وكذلك غرف خلع الملابس للاعبين والحكام وتغيير مقاعد اللاعبين البدلاء .





وفى استاد بنها، قامت شركة استادات الوطنية بعمليات صيانة وتطوير جزئى للملعب أيضا تضمنت إصلاح أرضية الملعب ورفع كفاءة الإضاءة وتطوير المناطق المحيطة بالإستاد وتغيير غرف خلع الملابس وإعادة بناء المقصورة الرئيسية بشكل يليق بالضيوف وكبار الشخصيات، وبدأت الفرق تدريبها واللعب أيضا.





وطالت عجلة التطوير أيضا استاد كفر الشيخ، من خلال صيانة مدرجاته وغرف خلع الملابس وبوابات الدخول الخروج إلى جانب إصلاح أرضية ملعب المباريات.





وفى استاد بنى سويف، قامت شركة استادات الوطنية برفع كفاءته من خلال صيانة المدرجات وتطوير جزئى لغرف خلع الملابس والحمامات والكشافات الخاصة بالملعب.





وفى استاد سوهاج وطنطا ، قامت الشركة أيضًا بإحلال وتجديد لغرف الملابس والحكام وقاعة المؤتمرات الصحفية والمقصورة الرئيسية وكبائن المعلقين وقاعة كبار الزوار والحمامات وغرف الأجهزة الفنية والطبية بجانب تغيير أرضية الملعب.





وفى شبين الكوم، شملت أعمال الصيانة والتطوير المقصورة الرئيسية وزيادة عدد المقاعد بها وتوسعة وصيانة حجرة المؤتمرات الصحفية، وكذا غرف تغيير ملابس اللاعبين والحكام، وزيادة عدد الحمامات، وتطوير بوابات الدخول والخروج وتم تطوير غرف اللاعبين والحكام وتركيب شبكة إنترنت بالمنطقة المخصصة للإعلاميين.





هذه الملاعب السبع، عادت لها الحياة، وبدأت الفرق المختلفة تؤدى تدريباتها، وخوض المباريات فى المنافسات المختلفة على ملاعب الاستادات.







