"تعرف كورة" .. برنامج إذاعي جديد على أون سبورت

ينطلق غدا الأحد، برنامج إذاعي جديد على راديو أون سبورت، تحت اسم "تعرف كورة ولا متعرفش".





ومن المقرر إذاعة البرنامج، الذي يقدمه أيمن صلاح، من الأحد إلى الخميس في الثالثة إلا ربع عصرا.





ويتناول البرنامج البالغ مدته 5 دقائق، القصص الغريبة والأحداث الطريفة، في عالم الساحرة المستديرة، بجانب تاريخ نشأة بعض القوانين في كرة القدم.



