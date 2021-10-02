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ماريتا الحلاني تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:20 م
ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني
نور طلعت

تستعد المطربة الشابة ماريتا الحلاني، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات"يوتيوب" خلال الفترة القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات الشاعر مايكل توفيق، ألحان سامر أبو طالب، توزيع محمود محيي، مهندس صوت مصطفى رؤوف.

في سياق آخر تفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دم ماريتا،  بدورها التي تجسده في مسلسلها الجديد "حكايتي" كما برز تعليق الممثلة اللبنانية نادين الراسي على المنشور، فقالت: "معقول ملّا شخصيّة؟ كتير حبّيت خاصّةً مشهد الورد عشبّاك الزلمة !!".

و"حكايتي" هو مسلسل جديد من كتابة فيفيان أنطونيوس وإخراج جورج روكز، بطولة فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، جيهان خماس، ميراي بانوسيان، جو صادر، ماريتا الحلاني ومحمد قيس.

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ماريتا الحلاني

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