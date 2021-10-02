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إسلام جمال يطلب من جمهوره انتظاره في الحكاية الثالثة من مسلسل إلا أنا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:20 م
اسلام جمال
اسلام جمال
ندى علاء

يشارك الفنان إسلام جمال في بطولة الحكاية الثالثة "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"، حيث طلب من جمهوره على "الانستجرام" انتظراه في أولى حلقات الحكاية اليوم علق قائلًا: "حكاية بدون ضمان من مسلسل إلا أنا النهارده الساعة 8مساء على Dmc يارب يعجبكم"


يشارك في بطولة الحكاية هاجر أحمد، هنادى مهنا، أحمد بدير، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هشام، كيرة الصباح، حنان سليمان، وتدور أحداث الحكاية في إطار اجتماعى حول دور الوالد في التعامل مع ابنته في زواجها والصعوبات التى تواجه الفتاه أثناء الخطوبة وبعد الزواج.

ويذكر أن نجوم مسلسل "إلا أنا"بدأوا تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني في أواخر شهر يوليو الماضي، ويتكون الجزء الثانى من 6حواديت منفصلة، كل حكاية تدور في 10حلقات متصلة، عرض حتى الآن حكاية 'بيت عز"، و"بالورقة والقلم"

ويعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc في تمام الساعة 8مساء، وتعرض على قناة dmcدراما في تمام الساعة 11مساء.

والجدير بالذكر، أن "جمال" شارك في حكاية "عائلة جيجي"، من مسلسل "ورا كل باب"، الذى يعرض على قناة الحياة، ويشارك في بطولة هدى الأتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الممثلين، وتأليف محمد الشواف، وإخرج منال الصيفى.

الكلمات المفتاحية

بدون ضمان بالورقه والقلم الفجر الفني اسلام جمال

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