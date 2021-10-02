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وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
فيروز حسني
افتتح الدكتور عمرو طلعت،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، مؤتمر ومعرض 'تكني سميت'، في الساحة الخارجة بمكتبة الإسكندرية، ضمن فاعليات الدورة السابعة، بمشاركة 180 عارضًا سيعرضون أحدث منتجاتهم وشركاتهم، وعمل شراكات من خلال جلسات التعارف.

كان ذلك بحضور سفير السويد بالقاهرة ونائب سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة، وممثل عن سفير جمهورية باكستان، وبشراكة مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، و"البريد المصري"، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة التعاون الألمانية للتنمية الدولية "GIZ"، وذلك برعاية الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالإتحاد العام للغرف التجارية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» التابعة لوزارة الاتصالات.

و يُعقد المؤتمر الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2021 بمشاركة نحو 16 ألف مشارك من خلال الحضور الفعلي والأون لاين، وسيقدم من خلالها 300 متحدث يمثلون الخبراء، ورواد الأعمال وممثلي العلامات التجارية العالمية عصارة خبراتهم في مجال التكنولوجيا.

كما يشارك أكثر من 200 مستثمر، بالإضافة إلى المعرض الذي تشارك فيه 800 شركة ناشئة ستعرض أحدث منتجاتها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها، من 70 دولة يمثلون اللاعبين الرئيسين في صناعة التكنولوجيا.

كما ينظم على هامش القمة حلقة نقاشية خاصة بالاستثمار والفرص المتاحة يشارك فيه مجموعة من المستثمرين، تتناول مستقبل الاستثمار في الشرق الأوسط، وتتضمن مسابقتين مقدمتين من "ميد إنجلز" و"أليكس انجلز".

وبالنسبة للمسابقات تنظم تكني 2021 خمسة مسابقات متنوعة تستهدف رواد الأعمال الشباب، أولها في مجال التكنولوجيا الصحية بدعم وجوائز مقدمة من سفارة السويد بالقاهرة، ومسابقة "ستارت أب ويلد كب" وجائزتها مليون دولار، ومسابقة مقدمة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسابقة مع شعبة صناعة تكنولوجيا المعلومات " websummit"، والخامسة مع نايل برينورز.
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)
وزير الاتصالات يفتتح معرض "تكني سميت" لريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية (صور)

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