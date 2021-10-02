يرتدي ملابسه.. العثور على جثة شاب بنهر النيل في الوراق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية جثة شاب بنهر النيل بمنطقة الوراق شمال الجيزة.



تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل.



تم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية والدفع بفريق إنقاذ نهري وانتشال جثة شاب ثلاثيني يرتدي ملابسه وبها سحجات باليد.



ووجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بفحص الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.