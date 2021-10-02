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برعاية رئيس الحزب.. انطلاق معسكر شباب "الوفد" في العين السخنة غدا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:29 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
عبداللطيف هيبة
تنطلق غدًا الأحد، فعاليات معسكر شباب حزب الوفد في مدينة العين السخنة، وذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ.

يتضمن برنامج المعسكر محاضرات في كافة مجالات الحياة، مثل العلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام وأدوات التحول الرقمي وفنون استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا، بما يتناسب مع تطورات العمل الإداري والاجتماعي والسياسي لتخريج كوادر وفدية متمكنة من أدوات العمل السياسي العصري في المشروع الوطني لبناء الجمهورية الجديدة.

وتتكون اللجنة المشرفة على المعسكر من محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة أمين الصندوق المساعد للوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، والدكتور هاني صبري نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، والنائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا، والرئيس السابق للجنة النوعية للشباب.

يلقي المحاضرات عدد من المفكرين والخبراء والمتخصصين من بينهم حلمي النمنم وزير الثقافة السابق وأحمد المسلماني المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية.

كما يتحدث في المحاضرات الكتاب الصحفيون محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس الشيوخ وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ والكاتب حمدي رزق رئيس تحرير جريدة المصور السابق والإعلامي المعروف.

كما يشارك في إلقاء المحاضرات الدكتور محمد عادل الخبير الاقتصادي والدكتور هاني صبري أستاذ علم الاجتماع والمهندس عمرو آدم.

وتنتهي فعاليات المعسكر بحفل ختامي يتضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

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