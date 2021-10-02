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مدرب بايرن ميونيخ يبحث عن بديل لـ "بافارد" أمام آينتراخت فرانكفورت

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:30 م
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
وكالات
مازال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يفكر في اللاعب الذي سيدفع به في التشكيل الأساسي للفريق بدلا من بنيامين بافارد في المباراة أمام آينتراخت فرانكفورت المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقال ناجلسمان للصحفيين اليوم السبت :" لدينا العديد من الخيارات. لدينا بدائل وإمكانيات كافية".

وأضاف :"القرار لم يتخذ بشكل نهائي، لدي فكرة في عقلي".

ويغيب بافارد بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة جروتر فيورث الأخيرة. ويتواجد في قائمة المرشحين للعب بدلا من بافارد كل من نيكلاس شول وجوسيب ستانيسيتش وبونا سار، الذي ظهر بشكل رائع في المران.

وحقق بايرن تسع انتصارات متتالية في كافة المسابقات، ولكن يتوقع تحديا آخر أمام فرانكفورت، الذي فاز في أنتويرب بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي ولكنه لم يحدد أي انتصار في الدوري الألماني.

وقال ناجلسمان :" إنه فريق يفضل إحكام دفاعاته والاستحواذ على الكرة في الملعب. ستكون مباراة صعبة. سنحتاج لجعلهم يشعرون بحضورنا إذا أردنا الفوز غدا".

ويستمر غياب كينجسلي كومان، بعد أن خضع لعملية بسيطة في القلب، وكورنتين توليسو، للإصابة.

الكلمات المفتاحية

فرانكفورت ‏بايرن ميونيخ بافارد

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