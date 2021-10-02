موعد مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره توسكر الكيني، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره توسكر الكيني، في دوري أبطال إفريقيا، يوم السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.





ويرغب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حصد اللقب السادس في تاريخ القلعة البيضاء، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





الزمالك كان قد خرج من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة الماضية، بعد الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة التي تسبقها، وخسر بثنائية مقابل هدف أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.



