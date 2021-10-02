Advertisements

موعد مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:30 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره توسكر الكيني، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره توسكر الكيني، في دوري أبطال إفريقيا، يوم السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويرغب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حصد اللقب السادس في تاريخ القلعة البيضاء، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك كان قد خرج من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة الماضية، بعد الوصول إلى المباراة النهائية في النسخة التي تسبقها، وخسر بثنائية مقابل هدف أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

الكلمات المفتاحية

كينيا دوري أبطال إفريقيا توسكر الزمالك

أخبار تهمك

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ يوم

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

٣ مرشحين في الساعات الأولى من فتح باب الترشح للانتخابات

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 17 ساعة

سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

دفعة قوية للزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك الأولى في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

موعد أول مباراة لنادي الزمالك في د

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

05:00 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements