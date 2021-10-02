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محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف لليفربول في سبتمبر
السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:28 م
وكالات
أعلن ليفربول عن الأهداف الـ 10 المرشحة لجائزة الأفضل للفريق خلال شهر سبتمبر الماضي.
محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف لليفربول في سبتمبر
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، في القائمة بهدفين.
هدف صلاح ضد ليدز يونايتد
هدف صلاح ضد كريستال بالاس
هدف كيرنز ضد واتفورد
هدف دين ضد واتفورد
هدف هندرسون ضد ميلان
هدف كيتا ضد كريستال بالاس
هدف موسيالوفسكي الأول ضد تشيلسي
هدف جوتا ضد برينتفورد
هدف جونز ضد برينتفورد
هدف فيرمينو الأول ضد بورتو