بعد عودة الحكومة إلى عدن.. ما هي آخر مستجدات الأوضاع في اليمن؟

ترحيب لعودة الحكومة



هناك العديد من الدول والمنظمات التي رحبت بعودة الحكومة اليمنية إلي عدن.



مجلس التعاون الخليجي



تقدم الدكتور نايف فلاح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالترحيب لعودة رئيس مجلس الوزراء والحكومة اليمنية إلي العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد علي دعم مجلس التعاون الخليجي إلي الحكومة الشرعية والشعب اليمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.



البرلمان العربي



رحب رئيس البرلمان العربي، الدكتور عادل العسومي، بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلي العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد علي دعم الحكومة اليمنية إلي عودة الاستقرار إلي اليمن وإستمرار المبادرة الخليجية.



السعودية وأمريكا وبريطانيا



أكدت الدول الثلاث علي دعمهما إلي الحكومة اليمنية، وترحب بعودة الحكومة اليمنية إلي العاصمة المؤقتة عدن.



موقف مصر



أكد الدكتور مصطفي مدبولي، علي دعم مصر إلي الحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس مجلس الوزراء اليمني.

الوضع الاقتصادي



أجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع وزير المالية ومدير البنك المركزي، وذلك من أجل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، ومن أجل الإستقرار الإقتصادي، وضبط الأسعار.



الشارع اليمني



شهدت عدن العديد من الإحتجاجات من قبل المواطنين بسبب سوء الأوضاع الصحية والاجتماعية في العاصمة.



العمليات الإرهابية



قامت القوات الأمنية صباح اليوم بحملات أمنية علي مجموعة مسلحة بحي كريتر بعدن جنوب اليمن، حدثت اشتباكات عنيف.



وهذه ليست المرة الأولى بل حدثت العديد من العمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية في العاصمة عدن وأدي ذلك إلي قتل عدد من القوات الأمنية والمواطنين.



التدخلات الخارجية



أكد الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأوضاع في اليمن تشهد حالة من التدخلات الإقليمية والدولية، وذلك بسبب وضع اليمن الحقيقة.



و أضاف الدكتور إكرام بدرالدين في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن سوء الأوضاع في اليمن بسبب الصراع بين الأطراف اليمنية مع دعم خارجي، وأن وجهت النظر العربية الوصول إلى حل سلمية بين الأطراف.



و دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الشعب اليمني إلي الوحدة والإستقرار من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وحدة أراضيها من التقسيم.



الإرهاب في عدن



صرح محافظ عدن أحمد حامد، مع قناة الغد المشرق، أن الحكومة اليمنية لم تتهاون مع الإرهاب ولا مع عناصرها سوف تسعي إلي الإستقرار.



و أضاف احمد حامد، أن الحكومة اليمنية تسعي إلي الحفاظ علي الأمن والاستقرار في اليمن وخصوصًا عدن، وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

بعد غياب استمر 6 أشهر لحكومة اليمنية عن محافظة عدن، عادة الحكومة من جديد بعد الاتفاق مع الأطراف في مبادرة الرياض.حيث وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الخميس الماضي، إلى المحافظة بعدما تأكد من الأوضاع الأمنية والاقتصادية.ولذلك تحاول"الفجر" رصد أحدث التطورات بعد عودة الحكومة إلي عدن في السطور التالية: