انتحار فتاة الإسماعيلية بعد تناولها مادة سامة



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



أقدمت فتاة علي الانتحار، اليوم السبت، جراء تناولها مادة سامة بسبب خلافات لها مع أسرتها، بمنزلهم الكائن بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية.البداية عندما تلقي اللواء منصور لاشين مدير امن الإسماعيلية إخطارًا من العميد طلعت عبد الهادي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا عن وفاة فتاة تدعي، مني محمد سيد أحمد 20 عامًا، مقيمة قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك جراء تناولها مادة سامة.وبسؤال والد الفتاة مقيم بذات الناحية، قرر قيام نجلته المذكورة بتناول " سم فئران" بقصد الانتحار لوجود خلافات أسرية، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.