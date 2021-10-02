رئيس قضايا الدولة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام الدورة التدريبية الأولى للإدارات القانونية





شهد السيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة ، والسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، ختام الدورة التدريبية الأولى لأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء والمديريات ، بديوان عام محافظة بورسعيد.

ورحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالسيد المستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق لسيادته كما رحب بالسادة المستشارين وأعضاء الإدارات القانونية بالمحافظة ، معربآ عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية قائلا هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معا " ، مشيرا أن بورسعيد سباقة فى التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة ، وأن هناك تواصل مستمر بين الإدارات القانونية بالمحافظة والهيئة ، مشيدا بجهود رجال هيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على ممتلكات الدولة ، لافتا سيادته أن الدورة التدريبية المنعقدة تساهم فى نقل الخبرات من قامات المستشارين فى هيئة قضايا الدولة للعاملين بالإدارات القانونية فى المحافظة والمديريات والجهاز التنفيذى ، موجها الشكر لرئيس هيئة قضايا الدولة على التعاون الدائم مع محافظة بورسعيد.





وفى كلمته ، أكد الوزير المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة ، أن الهيئة تدافع عن الصالح العام وحقوق الدولة ، مؤكدا سيادته على فخره بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد ، ، مشيرا أن الدورة الرابعة للدورة التدريبية تقام فى محافظة بورسعيد ، حيث تمت انعقاد الدورة فى محافظات الغربية والبحيرة والفيوم ، لافتا أن الدورة تهدف إلى تدريب مديرى وأعضاء الشؤون القانونية فى الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء والمديريات والجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ، ورفع كفاءة المتدربين لايجاد فريق عمل مؤهل يمكن الإعتماد عليه فى مباشرة اختصاصاته بالشكل الأمثل ، مشيدا بالطفرة التى شهدتها بورسعيد مؤخرا فى كافة المجالات ، حيث أكد على التعاون مع محافظة بورسعيد وعقد ورش لتدريب وتأهيل العاملين فى الإدارات القانونية كل شهر ، بما يساهم فى رفع مستوى وأداء أعضاء الإدارات القانونية.





هذا وقد أقيمت هذه الدورة فى إطار التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة ، لتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على ممتلكات الدولة ، وتحت رعاية معالى الوزير رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ بورسعيد ، وشارك فى الدورة التدريبية كوكبة من السادة المستشارين من القسم القضائى بالمحافظة ، وفرع هيئة قضايا الدولة أول ببورسعيد ، وفرع ثانى ، وأعضاء الشؤون القانونية بالمحافظة ، واستهلت الدورة بالحديث حول تاريخ هيئة قضايا الدولة ، والدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتي تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتي تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري ، وأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونى للمؤسسات الحكومية فى الدفاع عن حقوق الدولة دائما ، وفى نهاية اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد ، وتم تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة.