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تبدأ غدا.. تعرف على ضوابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة من تنسيق 2021
السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:43 م
محمد عوده
أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب، أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق 2021، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقا للطاقة الاستيعابية.
ويتم فتح باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب اعتبارا من غد الأحد، وتستمر على مدى 4 أيام، تنتهي يوم الأربعاء المقبل.
ويتم التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الالكتروني (هنا)، وفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، والتي تستعرضها "الفجر" فيما يلي من سطور:
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية، وبأسبقية المجموع.
كان الدكتور خالد عبد الغفار، قد أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أمس الجمعة.
جاء ذلك بعد استكمال المدة المحددة للتقديم خلال تلك المرحلة، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت: بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني، خلال الفترة من يوم السبت 18 سبتمبر الماضي، حتى يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الماضي، ولمدة ثلاثة أيام، ثم تم إعادة فتح موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى في الفترة من يوم السبت 25 سبتمبر الماضي، حتى يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، نتائج الدور الثاني.
ويتم فتح باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب اعتبارا من غد الأحد، وتستمر على مدى 4 أيام، تنتهي يوم الأربعاء المقبل.
ويتم التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الالكتروني (هنا)، وفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، والتي تستعرضها "الفجر" فيما يلي من سطور:
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية، وبأسبقية المجموع.
كان الدكتور خالد عبد الغفار، قد أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، أمس الجمعة.
جاء ذلك بعد استكمال المدة المحددة للتقديم خلال تلك المرحلة، حيث بدأ مكتب التنسيق في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وقد شملت: بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني، خلال الفترة من يوم السبت 18 سبتمبر الماضي، حتى يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الماضي، ولمدة ثلاثة أيام، ثم تم إعادة فتح موقع التنسيق الإلكتروني مرة أخرى في الفترة من يوم السبت 25 سبتمبر الماضي، حتى يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، نتائج الدور الثاني.