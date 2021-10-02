سافر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى السعودية، بالتزامن مع اقتراب خوض الانتخابات المقبلة.





سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

وسافر الخطيب إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، على ان يعود نهاية الإسبوع الجاري.





في سياق متصل هناك عدد من المرشحين للدخول في قائمة محمود الخطيب من بينهم محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي والذي سبق وتواجد في مناصب إدارية بالنادي.





وتواجد حسام غالي عضو شركة الكرة بالأهلي ضمن المرشحين وفي انتظار حسم موقفه من انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.