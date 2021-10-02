فوز أسوان والمنيا وملوى والبداري في مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني





أسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد عن فوز المنيا على قنا بثلاثية نظيفة .



شهد الشوط الأول التعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل أحمد عصام هدفين وبرسوم محروس هدف المنيا .



وتغلب أسوان عل سوهاج بهدفين مقابل هدف، خيث تقدم أسوان الشوط الأول عبر عاطف الحسيني في الدقيقة 15 وتعادل مصطفى يسري لسوهاج في الدقيقة 19 الشوط الثاني، وأدرك ناجي جدو هدف أسوان الثاني في الدقيقة 33 .





وتعادل فريق كيما أسوان مع بنى سويف 2/2 حيث تقدم كيمابهدف سجله محمد مناع في الدقيقة 14 من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني تعادل عبد الواحد عبد العزيز لبنى سويف في الدقيقة 16 ثم أضاف مصطفى عبد الرسول الهدف الثاني لكيما اسوان وتعادل وائل فراج لبنى سويف في الدقيقة 39 .



وطرد الحكم محمد سيد بكر لاعب كيما اسوان أسامه رجب في الشوط الأول لحصوله على انذارنين.



وفي مفاجأه كبيرة تغلب فريق ملوى على الفيوم بهدفين مقابل هدف، خيث انتهى الشوط الأول بتلتعادل 1/1 تقدم ملوى بهدف محمد شعبان تريكة في الدقيقة 15 وتعادل عبد المعطي محمد للفيوم في الدقيقة 25.





وفي الشوط الثاني سحل أحمد عبد السميع الهدف الثاني لملوى في الدقيقة 20 .



وفاز مركز سباب طامية على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين سجلها أحمد الصفتى في الشوط الأول واضاف محمود عجيب في الشوط الثاني .



وتغلب فريق البداري على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد سجله حسام حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الثاني.



وتعادل فريق البترول مع فريق الألومنيوم بدون أهداف، وتم تأجيل مباراة فريق ديروط مع فريق المدينة المنورة .