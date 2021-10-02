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أحمد سعد يطالب سمية الخشاب بحلف اليمين أمام المحكمة باستلامها مستحقاتها

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
محمد رجب
قررت محكمة الأسرة إحالة طلب الفنان أحمد سعد إلى محكمة استئناف الإسكندرية، إلى جلسة حلف اليمين للفنانة سمية الخشاب، وطلب حضورها بشخصها بعد أن وجه لها الفنان أحمد سعد لها حلف اليمين الحاسمة بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر بعد طعن أحمد سعد عليها بالاستئناف بجلسة الأسبوع الأخير لدور الانعقاد من شهر نوفمبر القادم.

كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 الف جنية للمتعة.

وقدم المحامي لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها، وعدم قيام المشكو في حقه بإثبات قيامه بسداد مبلغ المؤخر.

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر أصدرت حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب الذي يقضى بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر وكذلك مبلغ  وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

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