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بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:55 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
فتح الله رضوان
إنطلقت فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني والتوجيهى لرؤساء الوحدات القروية بالمراكز المحلية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وذلك بمحافظة الأقصر.

 بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأيضًا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علاوة على محافظى الأقصر وقنا وسوهاج، وبمشاركة قيادات المحليات والجهات المختصة،



وخلال فاعليات اللقاء أكد محافظ أسوان على أن هناك متابعة ميدانية للمشروعات الجارية والتى حققت نسب أنجاز على الأرض مع العمل علي مواجهة التحديات وتذليل المعوقات بإيجاد الحلول المناسبة داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة تشهد تنفيذ 622 مشروع بتكلفة أجمالية 13.153 مليار جنيه منهم 332 مشروع بإدفو و183 مشروع بكوم أمبو و107 مشروع بنصر النوبة، وهو الذى سيتوازي مع أنشاء ١٦٨ عمارة سكنية كبيت ريفي مطور، بجانب رفع كفاءة ١١ ألف منزل ضمن “ سكن كريم".


وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 147 مشروع بتكلفة 1.884 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 241 مشروع بتكلفة 8.704 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل في 234 مشروع بتكلفة 2.565 مليار جنيه،



وأشار اللواء أشرف عطية بأن المشروعات تتم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 90 مشروع، بجانب 95 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية، و77 مشروع بقطاع الصحة، و50 مشروع بقطاع الرى، و83 مشروع للشباب والرياضة، و31 مشروع لقطاع الكهرباء، بجانب أنه جارى إنشاء 62 مجمع خدمى وزراعى، بالإضافة إلى تطوير 44 مكتب بريد، وإحلال وتجديد 18 وحدة بيطرية وإسعاف، ليعقب نهو الأعمال المختلفة توصيل خطوط الفيبر للإتصالات سواء للتليفون الأرضى أو الإنترنت لحوالي 255 ألف منزل ومبنى بقري المراكز الثلاث، علاوة على إدخال شبكات الغاز الطبيعى بعد إنهاء شبكات المرافق الأخرى ثم رصف الطرق،



مؤكدًا على أن هناك متابعة دؤوبة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وبالتوازى نسعي لتحقيق التمكين الأقتصادي ورفع مستوى المعيشة بإيجاد مصادر رزق سواء بفرص عمل حقيقية في المشروعات الجارية أو خلق قيمة أقتصادية مضافة لبعض الحرف والمهن اليدوية بالقري المستهدفة.
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر
بحضور وزير التنمية.. انطلاق فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني بالأقصر

الكلمات المفتاحية

محافظ الأقصر محافظ أسوان متابعة ميدانية الماليه أشرف عطية

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