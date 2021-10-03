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أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 07:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من بعض الظواهر الجوية، التي تشهدها البلاد، اعتبارا من اليوم الأحد، وخلال الفترة المقبلة.

ويأتي في مقدمة الظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد، هطول الأمطار الخفيفة، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، على بعض المناطق، مع نشاط الرياح، وتكون الشبورة المائية صباحا، لذا يجب أن يتوخى قائدو السيارات وجمهور المسافرين الحذر، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، نظرا لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد، فقالت: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص هطول أمراض
وتتهيأ الفرص لهطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% إلى 50% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصا ضعيفة لهطول أمطار خفيفة، بنسبة 10% تقريبا، على مناطق متفرقة من القاهرة، على فترات متقطعة، بين الساعة 4 إلى الساعة 10 صباحا.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من الأحد 3 أكتوبر 2021، وحتى يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

بينما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

تكون الشبورة المائية
وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

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