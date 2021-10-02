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حبس زوجة بتهمة قتل زوجها بهدف سرقته في الإسكندرية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:57 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس زوجة وقريبيها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه الواقعة على زوجها العرفي بعد وضع له مخدر فى الشوربة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على المسروقات.

 تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من  مأمور قسم شرطة العامرية أول،  يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 65 بشارع 4 بشاطئ النخيل، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المدعو أيمن.م.ن، مسجاة أعلى سرير حجرة النوم وعاري من ملابسه، بها إصابة فى الرأس، فيما تبين سلامة منافذ الشقة المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتوصلت جهود وتحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تدعى شيماء، على علاقة بالمجنى عليه ومتزوجة منه عرفيا، بتحريض من اثنين آخرين تربطهما صلة قرابة بالمجنى عليه هما هدير، وكامل، تم عمل كمين والقى القبض عليهم.

وبمواجهة الزوجة فى التحقيقات اقرت أنها قامت بعقد العزم على قتل زوجها عرفيا بتحريض من المتهمين الآخرين، لسرقة مبلغ مالى ومتعلقاته واقتسامها فيما بينهم، وأضافت أنها تجمعها علاقة عاطفية بالمجنى عليه ومتزوجة منه عرفيا واتفقت مع المتهمين الاخرين على قتله وسرقته.

وأوضحت أنها يوم الحادث وضعت أقراص منومة للمجنى عليه فى شوربة لسان عصفور وسرقت حقيبة بها متعلقاته و15 ألف جنيه، واكدت المتهمة أنها عادت فى اليوم الثانى وجدته حى فقامت بالتعدى عليه بالضرب باستخدام طبق صينى على رأسه وهربت، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات والتى قررت التحفظ على الجثة بمشرحة الاسعاف.

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