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برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:57 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبداللطيف هيبة
أعلنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن القانون حدد السن المناسب لتزويج الفتاة، وجرم الدستور زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.

وأضافت إيناس عبد الحليم، إنه بالرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإنه لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلن تتم محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تغليظ العقوبة نحو القيام بذلك، وذلك للحد من زواج القاصرات والتصدى لها، لما تخلفه القضية من تهديد للأمن القومى.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطوة جديدة لدعم حقوق المرأة، وجه مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال «الزواج المبكر»، ينص صراحة على السن القانونية للزواج، ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات أمس، وكرم عدد من الأمهات المثاليات، وأكد أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها، مشددا على أهمية دورها في المجتمع.
برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات
برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات

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