الليلة.. كمال أبو رية ونجوم حكاية "قلب مفتوح" و مسلسل "ورا كل باب" بواحد من الناس









في سهرة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل ، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس علي شاشة الحياة النجم كمال ابو ريه والفنانة فيدرا ونجوم مسلسل ورا كل باب حكاية ( قلب مفتوح)





وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس المسلسل والتي بدأت قناة الحياة بعرضه منذ أيام قليلة ، ويكشف النجم كمال ابو ريه عن دوره وأسباب اعجابه بالشخصية ومشاركته النجوم الصاعدة في مجال التمثيل وأسرار وكواليس اخري يتم الكشف عنها من خلال نجوم حكاية " قلب مفتوح "



