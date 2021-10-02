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عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:00 م
بن شرقي
بن شرقي
محمد الدمتناوي
طالب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وكيله بغلق ملف عرض نادي بيراميدز الذي يرغب في التعاقد معه بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهى تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر فى شهر يناير المقبل، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن بن شرقي يرغب في الانتقال إلى الدوري القطري أو الإماراتي حال فشل تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة.

ويرغب بن شرقي في وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الزمالك بقيمة 500 ألف دولار، يتيح له الرحيل عن النادي في أي وقت، وهو ما رفضته إدارة القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، جلسة مع أشرف بن شرقي ووكيل أعماله في الأيام المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الزمالك.

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بيراميدز بن شرقي الزمالك الدوري القطري أشرف بن شرقي

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