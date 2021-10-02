كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد نجوم نابولي الإيطالي مرشح للانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي.

نجم نابولي مرشح للانضمام إلى تشيلسي في الصيف المقبل





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي الإنجليزي وبطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي يتابع عن قرب مستقبل الإيطالي لورينزو إنسيني نجم نابولي والبالغ من العمر 30 عاماً.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إن إنسيني ينتهي عقده مع ناديه الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق من أجل تجديد عقده.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يراقب إنسيني تحسباً لرحيل حكيم زياش وتيمو فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



