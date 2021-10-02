تعرف على خطوات دفع فاتورة الكهرباء أون لاين

ننشر لكم في السطور التالية، خطوات دفع فاتورة الكهرباء أون لاين ، لسرعة السداد وعدم انتظار المحصل وتراكم المديونيات على المشترك.





وعن خطوات سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا، إليكم التالي:

1- اضغط على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لسداد قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا ((((هنا)))





2- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".



