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تعرف على خطوات دفع فاتورة الكهرباء أون لاين
السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:49 م
ننشر لكم في السطور التالية، خطوات دفع فاتورة الكهرباء أون لاين، لسرعة السداد وعدم انتظار المحصل وتراكم المديونيات على المشترك.
وعن خطوات سداد فواتير الكهرباء إلكترونيا، إليكم التالي:
1- اضغط على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لسداد قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيا ((((هنا)))
2- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".
3- من خلال فوري.. 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.
4- من خلال ١٢ محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) وعن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) ·
5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) · تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.