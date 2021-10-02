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المنيا يبدأ مسيرته بفوز قوي على قنا بعقر داره بثلاثية نظيفة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي للمنيا، انطلاقة قوية ببداية الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية، بعد أن فاز منذ قليل بثلاثة أهداف دون رد على فريق قنا، في مباراة الجولة الأولى التي جمعت بينهما على ملعب استاد قنا.

ودخل فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي المباراة بتشكيل ضم كل من:

إبراهيم الجرايحي " حارس مرمى"- برسوم محروس - كريم عصمت - أيمن ناصر - هشام شحاته - مصطفى الشوبكشي - فيصل غريب - معتز وزة - بدوي عاشور - احمد عصام - احمد ترك، ودكة الاحتياطي ضمت: محمد ابو رتيبة "حارس مرمى" - محمد آدم - محمد عبدالرحيم - حسن هاشم - احمد جمال - احمد اسماعيل - مصطفى فرغلي.

وشهدت المباراة ضغط مبكر للاعبي المنيا، دون احراز أهداف خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل مبكرا صانع الألعاب احمد عصام الهدف الأول بالدقيقة 52، ليعزز بعدها مدافع الفريق برسوم محروس من رأسية قوية بالدقيقة 58 ليعود مجددا احمد عصام ويسجل هدف الفريق الثالث والثاني له بالدقيقة 77، وتنتهي المباراة بفوز المنيا بثلاثية نظيفة.

عقب فوز اليوم يحصد فريق المنيا اول ثلاثة نقاط في مسيرة الدوري ويستعد للقاء اسوان الاسبوع القادم على استاد جامعة المنيا.

يقود فريق المنيا كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عماد عبدالمتجلي مدربا عاما، احمد يحي مدربا، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، د محمد دكروري مخطط أحمال، محمد السيد اخصائي علاج طبيعي، محمد خضراوي مدلك، وامير مختار وسامر سيد إداريي الفريق، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة ومشرف الفريق.

يد المنيا تواصل انتصاراتها بالفوز على ملوي

في سياق آخر واصل فريق كرة اليد بنادي المنيا انتصاراته هذا الموسم بالفوز على فريق ملوي، ضمن ثاني مباريات الدوري الممتاز، بنتيجة 23 24.

ونجح لاعبو المنيا في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 12 8، وفي الشوط الثاني واصل فريق المنيا التقدم باحراز عدة أهداف، قبل أن يقلل فريق ملوي الفارق إلى هدف وحيد، ويعزز لاعبو المنيا تقدمهم، إلى أن انتهى اللقاء بفوز المنيا بفارق هدف وحيد.

من جانب آخر حقق فريق المرتبط لنادي المنيا الفوز على ملوي بنتيجة 25 / 23.

يقود فريق المنيا خلال هذا الموسم: هيثم حمدي مديرا فنيا، وأحمد زيزو مدربا، وائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، صبري سلامة مخطط أحمال ولياقة بدنية، محمد ناصر اخصائي علاج طبيعي، ويقود فريق المرتبط المدربان: هاني حسانين وسيد مكاوي، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي القطاع، تحت إشراف ا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة.

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المنيا الممتاز ب الدوري المصري اخبار الرياضة

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