Advertisements

عضو الدائمة للآثار الإسلامية: حديقة الأسماك بكل مشتملاتها مسجلة أثرًا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 04:58 م
حديقه الأسماك
حديقه الأسماك
حسام زيدان
قال الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، وعضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، إن قضية شطب حديقة جبلاية الأسماك من تعداد الآثار المسجلة لم تُعرض على اللجنة الدائمة حتى الآن، ولا يستطيع أي شخص أن يشطب أثرًا من تعداد الآثار أو حتى أن يقترب من حرم أثر من الآثار، لأن حرم الأثر يعامل معاملة الأثر نفسه، وليتكلم من يتكلم".

جاءت تصريحات عبد الرحيم الصحفية عقب انتشار وتداول عدد من المخاطبات التي توضح بدء إجراءات شطب جزء من حديقة الجبلاية التراثية والتي سُجلت كأثر إسلامي عام 2020م. 
 
وأضاف عبدالرحيم، "الخطاب المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطبة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار حول تعديل قرار تسجيل حديقة الأسماك، على أن يكون تسجيل الجبلاية والأكشاك الثلاثة التي ترجع إلى عصر الإنشاء فقط" لا نعلم مدى صحته، و"اللجنة الدائمة هي السلطة المختصة بهذا الشأن وطالما لم يعرض علينا شيء حتى الآن فلن أستطيع أن أجيب على شيء إلا بعد التأكد".

وأكمل عبدالرحيم: "حديقة الأسماك بكل مشتملاتها هي امتداد لمنطقة الماريوت وهو المكان الذي أسسه الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الوفود التي حضرت لمصر إبان افتتاح قناة السويس عام 1869م، وفي اللجنة الدائمة الآن نحن بصدد إعادة تخطيط لحرم جميع الآثار في مصر، حتى يتم ردع جميع من تسول له نفسه التعدي على أي أثر في مصر، لأن حرم الأثر يعامل معاملة الأثر ذاته، وما حوله لا علاقة لنا به بشرط ألا يحجب الرؤية أو يغير من طبيعة النسيج العمراني للمنطقة".

الكلمات المفتاحية

مصر شطب حديقة الاسماك حديقة الجبلاية السياحة والاثار

أخبار تهمك

٣ مرشحين في الساعات الأولى من فتح باب الترشح للانتخابات

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ نصف ساعة

سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ يوم

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"العناني" يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية وأخرى للإسلامية والقبطية

الدكتور أحمد رجب عضوا باللجنة الدائمة للآثار الإسلامية

الدكتور أحمد رجب عضوا بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة

مصطفى وزيري يحسم الجدل بشأن حقيقة هدم المقابر الأثرية

تسجيل القبة النحاسية لقايتباي في عِداد الآثار الإسلامية

بدء عمليات هدم حمام قنا العثماني بعد صدور قرار بشطبه

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

05:00 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements