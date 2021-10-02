4 أهداف وطرد حصيلة تعادل درامي لبني سويف مع كيما أسوان







حقق نادي سويف تعادل مثير بنتيجة 2/2 أمام ضيفه فريق كيما أسوان وذلك بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضي بالجولة الأولى للقسم الثاني 2021/2022 .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بدأ اللقاء بتشكيل مكون من، محمد حسانين ومحروس محمود وأحمد فتحى وعبد الواحد عبد العزيز ومحمد مصطفى الشامى وعمر مختار وإبراهيم سعيد وبلال زكريا وأحمد شحاته وعزت جمال ووائل فراج .



فيما بدأ كيما اسوان بقيادة مديره الفنى زيزو حشمت المباراة بتشكيل مكون من، محمد مختار وأسامة رجب ونادر السيد وأحمد مندى وحسين رمضان ومحمد حسين ومصطفى عبد الرسول وعبد المجيد ياسين ومحمد مناع وعمور عزت وشريف رمضان .





وجاءت أهداف المباراة عن طريق محمد مناع لاعب كيما اسوان بالدقيقة 14 بالشوط الاول .





فيما تعادل عبد الواحد عبد العزيز لبنى سويف بالدقيقة 16 بالشوط الثانى





ثم أدرك مصطفى عبد الرسول الهدف الثانى لكيما اسوان بالدقيقة 27 بالشوط الثانى.





وتعادل وائل فراج لبنى سويف بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع .



وشهدت المباراة عدة اعتراضات كبيرة من جانب الجهازيين الفنيين للفريقان على التحكيم .



وخلال المباراة أجرى بنى سويف تغييرات بنزول معتز محروس ومحمود عبد العاطى ومحمود عاطف بنات من ابراهيم سعيد وعزت جمال ومحمد الشامى .



فيما أجرى كيما اسوان تغييرات بنزول كلا محمد عبد الشافي وابراهيم حازم بدلا من محمد مختار ومحمد حسين .



وحصل شريف رمضان لاعب كيما اسوان ومحروس محمود لاعب بنى سويف على الكارت الاصفر .



فيما تم طرد أسامة رجب مدافع كيما اسوان بعد حصوله على الكارت الاصفر في الشوط الأول عقب هدف التقدم لكيما .



وأدير المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد سيد بكر، عاونه عبد العظيم محسن، ومحمد أحمد حسين، واسلام نبيل حكم رابع وأحمد فريد مراقب مسابقات، ورمضان عبد المقصود مراقب حكام .