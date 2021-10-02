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الأرصاد: غدا أمطار خفيفة على الوجه البحري تمتد للقاهرة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتتوقع الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة من الساعة 4: 10 صباحا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد:  القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

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