Advertisements

فوز العبور والمرج وبطا والاميرية وتعادل التأمين والبلاستيك في إفتتاح القسم الثالث

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


شهدت مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث فوز العبور بقيادة عمرو الدالى خارج ملعبه على فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر بثلاثية نظيفة.


سجل ثلاثية العبور اللاعب أحمد سابق بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وفاز فريق المرج بقيادة على سليمان علي حساب شبين القناطر بقيادة محمد شعرواى بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المرج بثلاثية نظيفة سجلها أحمد روؤف وعبد اللطيف أحمد ومعاذ فتحي وأضاف شبين القناطر هدف في الشوط الثاني.

وحقق فريق الاميرية بقيادة خالد سعد الفوز على فريق الماظة بقيادة محمد صلاح بهدفين نظيفين سجلها كاسيكو وعلى علاء زليط في الشوط الثاني.

وفاز مركز شباب بطا بقيادة محمد عابدين خارج الديار علي فريق الغابه بقيادة مصطفى مارين بهدف دون رد سجله مصليحى في الشوط الأول.

وتغلب أسكو بقيادة ياسر محمدى على فريق التربية والتعليم بهدف الجوهرى في الشوط الثاني.

وتعادل فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى وكمال أمين مع فريق طوخ قادليوبية بهدفين لكل منهما، حيث تقدم طوخ بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول سجلهما حسام عبد الحكيم واسامة فتحي، بينما سجل هدفين التأمين يوسف الجبالى بالشوط ةلاوا والافريقي سرياك بالشوط الثاني .
تعادل فريق الشمس بقيادة أحمد عيد عبد الملك مع فريق البلاستيك بقيادة أحمد فكرى الصغير بهدف لمثله تقدم الشمس بهدف عبد الله عبد العظيم في الشوط الأول وتعادل هشام محي البلاستيك

أخبار تهمك

سر سفر محمود الخطيب إلى السعودية

منذ ساعة

٣ مرشحين في الساعات الأولى من فتح باب الترشح للانتخابات

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يومين

تعليق ناري من رضا عبدالعال على إستبعاد أفشة وشريف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن التفاصيل المالية لانتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر إف سي

منذ يوم

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:30 ص

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

عاجل - بن شرقي يُحدد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن الزمالك

05:00 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

11:43 م

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements