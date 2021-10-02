فوز العبور والمرج وبطا والاميرية وتعادل التأمين والبلاستيك في إفتتاح القسم الثالث





شهدت مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث فوز العبور بقيادة عمرو الدالى خارج ملعبه على فريق اتحاد الشرطة بقيادة توفيق صقر بثلاثية نظيفة.





سجل ثلاثية العبور اللاعب أحمد سابق بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.



وفاز فريق المرج بقيادة على سليمان علي حساب شبين القناطر بقيادة محمد شعرواى بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المرج بثلاثية نظيفة سجلها أحمد روؤف وعبد اللطيف أحمد ومعاذ فتحي وأضاف شبين القناطر هدف في الشوط الثاني.



وحقق فريق الاميرية بقيادة خالد سعد الفوز على فريق الماظة بقيادة محمد صلاح بهدفين نظيفين سجلها كاسيكو وعلى علاء زليط في الشوط الثاني.



وفاز مركز شباب بطا بقيادة محمد عابدين خارج الديار علي فريق الغابه بقيادة مصطفى مارين بهدف دون رد سجله مصليحى في الشوط الأول.



وتغلب أسكو بقيادة ياسر محمدى على فريق التربية والتعليم بهدف الجوهرى في الشوط الثاني.



وتعادل فريق مصر للتأمين بقيادة عصام مرعى وكمال أمين مع فريق طوخ قادليوبية بهدفين لكل منهما، حيث تقدم طوخ بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول سجلهما حسام عبد الحكيم واسامة فتحي، بينما سجل هدفين التأمين يوسف الجبالى بالشوط ةلاوا والافريقي سرياك بالشوط الثاني .

تعادل فريق الشمس بقيادة أحمد عيد عبد الملك مع فريق البلاستيك بقيادة أحمد فكرى الصغير بهدف لمثله تقدم الشمس بهدف عبد الله عبد العظيم في الشوط الأول وتعادل هشام محي البلاستيك