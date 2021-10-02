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ننشر درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بكافة الأنحاء حتى الخميس

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
ننشر لمتابعينا الكرام في السطور التالية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة  من السوم السبت الموافق 2 أكتوبر وحتى الخميس المقبل الموافق 7 كتوبر، كما يلي:
 
درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر: 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أكتوبر: 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة
 
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أكتوبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

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