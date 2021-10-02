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ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:48 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبدالناصر
حرصت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، على تدعيم قطاع الناشئين بالمارد الأحمر بعدة صفقات قوية من بعض أندية الدوري العام ودوري الدرجة الثانية بعد عدة جلسات مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، والتشيكي بروكيتش المدير الفني للقطاع.

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي 
ويستعرض "الفجر الرياضي" صفقات الأهلي في الميركاتو الحالي لتدعيم قطاع الناشئين، وليكونو نواة المواسم القادمة مع الفريق الأول وهم على النحو التالي:

 "محمد حمدي ميسي" القادم من وادي دجلة مواليد "2003"، الذي خطف الأنظار بسبب موهبته وقدرته على المراوغة بشكل رائع مع الفريق الدجلاوي في الموسم الماضي.


"يوسف شريف" القادم من مصر المقاصة مواليد "2003" وحفيد اللواء محمد عبدالسلام رئيس الفريق الفيومي، وتم التعاقد معه بعد أن تم ترشيحه من لجنة اكتشاف المواهب، وخضع لفترة معايشه مع فريق الشباب.



"أدهم سيحا" حارس المرمى القادم من وادي دجلة مواليد "2003" وتم التعاقد معه بعد سلسلة كبيرة من المفاوضات استغرقت عدة أشهر بين الناديين. 


"مصطفى مخلوف" حارس المرمى القادم من الترسانة مواليد "2003"، الذي يتدرّب مع الفريق الأول ويراه ميشيل يانكون مدرّب الحراس بأنّه خليفة محمد الشناوي. 


"حمدي موسى" القادم من فريق دسوق بالغربية مواليد "2002"، حيث خضع لفترة معايشه مع فريق الشباب استغرقت 20 يوما، وظهر اللاعب فيها بشكل جيد بعد أن شارك مع الفريق في 4 مباريات ودية.

ونجح الأهلي في إنهاء الاتفاق مع وادي دجلة على ضم الثنائي كريم الدبيس وأحمد شريف مواليد "2003" مقابل 15 مليون جنيه، ومن المفترض أن ينتظم اللاعبان في تدريبات فريق الشباب خلال الأيام المقبلة بعد توقيع العقود تحت قيادة سيد غريب المدير الفني، بينما يظل موقف يوسف حسن لاعب المقاولون صاحب ال18 عاما غامضا حتى هذه اللحظة.

الكلمات المفتاحية

ميسي الخطيب الاهلي

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