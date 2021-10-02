مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يكشف عن أسماء لجنة مشاهدة واختيار عروضه



كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، عن أعضاء لجنة مشاهده واختيار العروض للدورة السادسة للمهرجان والتى من المقرر انطلاقها شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ .



وقد تشكلت اللجنة من : الفنان أمير صلاح الدين ، الدكتورة إيمان عز الدين ، الفنان إيهاب فهمى ، الدكتور شوكت المصري ، والناقدة هند سلامة واللجنة تجمع تخصصات كثيرة من أجل الاختيار الأمثل للمشاركة بالمهرجان ، وقد انتهت اللجنة من عملها وسيعلن خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء العروض المشاركة .



وقد شهد المهرجان إقبالاً كبيرًا علي المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة " العروض الكبرى ، المونودراما ، الشارع والفضاءات غير التقليدية "



يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.