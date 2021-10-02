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أول تحرك قانوني ضد مروان بابلو بعد اتهامه بالدعوى للإلحاد بحفله الأخير

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:01 م
مروان بابلو
مروان بابلو
الفجر الفني
أعلن المستشار أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد مطرب الراب الشهير مروان بابلو، عقب اتهامه بالإلحاد بحفلته الأخيرة التي أقيمت مساء أمس، بالتجمع الخامس، حيث شاركه بغناء الحفل مطرب الراب الفلسطيني شب جديد، وقام بتغيير كلمات ابتهال "مولاي" للشيخ النقشبندى حيث قال "مروان انى وقفت ببابك يا مروان".

وكتبت المستشار أشرف فرحات، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":.وصل بنا الحال ان الحفلات اصبحت بوابة للالفاظ الخارجة كما حدث فى حفل لوسي ومن بعدها على نفس المنهج عمرو كمال والان يخرج علينا مروان بابلو مغنى راب فى الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الأول من أكتوبر".


وتابع "فرحات" حديثه قائلاً:." ويغنى مروان مازح الحضور بغناء ابتهال "مولاي" مع تغيير كلمة "مولاي" إلى "مروان" في إشارة إلى مروان بابلو فى حفل طاله العديد من المخالفات اولا من حيث تنظيم الحضور والتدابير الاحترازية نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزارء بهذا الشان ثم كلماته الاخيرة التى قال فيها مروان انى ببابك قد بسطت يدي".

واستطرد المستشار "مما اثار غضب جموع جمهور متابعي مواقع التواصل الاجتماعي هل وصل بنا الحال الى هذا الحد لمجرد كسب المال ايا كان المحتوى المقدم ولماذا لم يتم محاسبه القائمين على الحفل" .


واختتم أشرف فرحات حديثه قائلاً: ."والدولة تمنع جمهور الكورة من حضور المبارايات من اجل كورنا لكن الحفلات التى اقيمت خلال تلك الفترة فى الساحل وغيرها الكورنا بعيدة عنها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تلك التصرف باذن الله".

والجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي شنوا هجومًا لاذعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، ضد مروان بابلو والمطرب الفلسطيني إزاء هذا الفعل المشين متهمين إياهم بالإلحاد والدعوة إليه بطريقة غير مباشرة.

الكلمات المفتاحية

مروان بابلو بابلو النقشبندي الشيخ السيد النقشبندي

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