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ملوي يستهل مشواره في القسم الثاني بفوز مثير على الفيوم

السبت 02/أكتوبر/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
علي يحيى



انتهت المباراة التي جمعت فريقي نادي ملوي الرياضي ونادي الفيوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني علي أرضية ملعب ملوي بفوز نادي ملوي بنتيجة هدفين مقابل هدف


وبدأ نادي ملوي المباراة بالتشكيلة الآتية

حراسه المرمى : عمرو الشناوي

خط الدفاع : عبد الرحمن شعبان ، واحمد علي ، علاء ياسر ، محمد توفيق

خط الوسط : صدفه ، محمد تريكه ، أحمد عبد الجليل اللول .

خط الهجوم : بنجورا داود ، أمد منصور ، أحمد عبد السميع



فيما كانت تشكيلة نادي الفيوم كالآتي

حراسة المرمى : اسلام عماد

خط الدفاع : محمود كمال ،احمد صابر ، اسلام السيد ،محمد عادل

خط الوسط : السيد لطفي ، محمود اشرف ،محمد احمد

خط الهجوم : حسام حسن ، علاءالدين متولي ، محمد عبدالمعطي

افتتح ملوي أهداف المباراة عن طريق مهاجمه محمد شعبان وتريكة في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول .

وعادل نادي الفيوم النتيجة عن طريق لاعبه محمد عبد المعطي في الدقيقة 35 من نفس الشوط .

واستطاع نادي ملوي بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الثاني إحراز هدف التقدم علي نادي الفيوم بأقدام لاعبه محمد عبد السميع.


وقبل ختام اللقاء حصل الفيوم على ركلة جزاء تصدى لها حارس ملوي عمرو الشناوي ليطلق حكم اللقاء صفارة النهاية ويعلن فوز ملوي بهدفين مقابل هدف .

والجدير بالذكر أن محمد طه كان يدير اللقاء تحكيميا، عاونه عربي أحمد وأحمد عبد العزيز وحكم رابع محمد عزوز .

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