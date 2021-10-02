ملوي يستهل مشواره في القسم الثاني بفوز مثير على الفيوم





وقبل ختام اللقاء حصل الفيوم على ركلة جزاء تصدى لها حارس ملوي عمرو الشناوي ليطلق حكم اللقاء صفارة النهاية ويعلن فوز ملوي بهدفين مقابل هدف .



والجدير بالذكر أن محمد طه كان يدير اللقاء تحكيميا، عاونه عربي أحمد وأحمد عبد العزيز وحكم رابع محمد عزوز .

انتهت المباراة التي جمعت فريقي نادي ملوي الرياضي ونادي الفيوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني علي أرضية ملعب ملوي بفوز نادي ملوي بنتيجة هدفين مقابل هدفوبدأ نادي ملوي المباراة بالتشكيلة الآتيةحراسه المرمى : عمرو الشناويخط الدفاع : عبد الرحمن شعبان ، واحمد علي ، علاء ياسر ، محمد توفيقخط الوسط : صدفه ، محمد تريكه ، أحمد عبد الجليل اللول .خط الهجوم : بنجورا داود ، أمد منصور ، أحمد عبد السميعفيما كانت تشكيلة نادي الفيوم كالآتيحراسة المرمى : اسلام عمادخط الدفاع : محمود كمال ،احمد صابر ، اسلام السيد ،محمد عادلخط الوسط : السيد لطفي ، محمود اشرف ،محمد احمدخط الهجوم : حسام حسن ، علاءالدين متولي ، محمد عبدالمعطيافتتح ملوي أهداف المباراة عن طريق مهاجمه محمد شعبان وتريكة في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول .وعادل نادي الفيوم النتيجة عن طريق لاعبه محمد عبد المعطي في الدقيقة 35 من نفس الشوط .واستطاع نادي ملوي بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الثاني إحراز هدف التقدم علي نادي الفيوم بأقدام لاعبه محمد عبد السميع.