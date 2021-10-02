‏التونسيون يمنعون وصول تنظيم الإخوان إلى البرلمان (فيديو)

فصل جديد يكتبه التونسيون في مقاومة إرهاب تنظيم الإخوان، حيث منعوا وصول نواب حركة النهضة إلى مقر البرلمان، بعد محاولة عدد من النواب التمرد على التدابير الرئاسية القاضية بتعليق نشاطهم ورفع الحصانة عنهم واقتحام مقر مجلس النواب، ليقوم المواطنون التونسيون باعتراضهم.





واعتبر العديد من النواب، أن البرلمان انتهى سياسيًا، ورفضوا عودة نواب المجلس بصيغته الحالية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





وأشاروا إلى أن قرارات الرئيس قيس سعيد كانت صفعة لكل منظومة تنظيم الإخوان في تونس، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيد أنّه لن يخضع لأي ابتزاز.‏