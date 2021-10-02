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عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة وجود مشادة بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم والنيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، بالساعات الأخيرة.

"تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ وأجايي"

وترددت أنباء قوية، عن وجود مشادة قوية بين الثنائي حدثت داخل ملعب التتش، بسبب وضع اللاعب على قائمة الانتظار، ما جعله ينفعل على مدير الكرة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ'الفجر الرياضي'، أن هذا الأمر غير صحيح تمامًا، ولم يجتمع عبدالحفيظ مع اللاعب مطلقًا بالأيام الماضية.

وتابع: "اللاعبين في راحة سلبية منذ يومين ولم يتم التقاء بعضهم داخل التتش، حتى يحدث هذا الأمر البعيد تمامًا عن المنطق أو حتى خروجه بهذا الشكل عبر وسائل الإعلام".

واختتم: "اللاعب هو ملك للنادي ما دام يربطه عقد ولم يحدث أن انفعل أجايي على عبدالحفيظ، وسوف يتم حسم موقفه في جلسة تجمعه مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالفترة ".

ويرغب النادي الأهلي في التخلص من خدمات أجايي بفسخ عقده بالتراضي، ولكن اللاعب يرفض التنازل عن قيمة عقده المتبقية حتى نهاية الموسم الجاري والبالغة 900 ألف دولار.

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