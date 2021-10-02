حاصلة على ليسانس آداب.. "تضامن الغربية" ينقذ سيدة مشردة في الشارع(صور)

نجحت مديرية الشئون الاجتماعية فى الغربية برئاسة أمانى النادى وكيلة الوزارة، وفريق التدخل السريع برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى فى محافظة الغربية، من انقاذ سيدة من الشارع بجلوسها فيها عقب طردها من منزلها، وأيداعها فى دار للمسنين.



جاء ذلك أثناء عمل مسح لشوارع طنطا وقد تم التعامل مع اكثر من حالة الأغلبية تسول او مرضى نفسيين ورفضم التعامل نهائى وفوجئ الفريق بسيده ترتدى نقاب تقيم بالشارع وبمناقشتها تبين انها من سكان طنطا وهى ن ف أ غ أ تبلغ من العمر 44 عاما مطلقة وانها بالشارع من مدة وكانت تقيم بالأزقة بالمستشفيات لأو بمنطقة المحطة وهى حاصلة على لسانس آداب قسم إنجليزي.



وانها كانت تقيم مع والدتها حتى توفت وليس لديها اخوة ولا اهل غير خال لايرغب بها ولا تستطيع دفع الايجار فقام صاحب المنزل بطردها من الشقة وانها تتقاضى معاش عن والدها 750 وحاولت الحصول على عمل ولكنها لم تجد حيث انها تعانى من حساسية بالصدر ومرض بالقلب وتأخذ علاج ثابت لة.



وبالعرض عليها ايداعها بمؤسسة المسنين والعجزة رحبت جدا، وعلى الفور تم اصطحابها الى مؤسسة المسنين بكفر عصام.