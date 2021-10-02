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العدل: التاريخ سيشهد لـ السيسي أنه داعم للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:16 م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيشهد له التاريخ أنه داعم للقضاء بشكل لم يسبق له مثيل.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بيوم للقضاء ترك أثرا طيبا في نفوس جميع قضاة مصر، وهو ما سيكون له أثر فعال في سرعة وانجاز القضايا على وجه يحقق العدل والعدالة للمواطنين.
وثمن توجيه الرئيس السيسي بإقامة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المدينة ستضم مقار لجميع الهيئات القضائية، فضلا عن مقرات أخرى خاصة بأكاديمية وطنية لتدريب لقضاة مع جميع الهيئات القضائية، لافتا إلى ان تلك التوجيهات الرئاسية تؤكد دعم القيادة السياسية للقضاء في مصر.

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مصر عبدالفتاح السيسي دعم القضاء القضاء

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